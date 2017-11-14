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Кулинарные рецептыРецепты выпечкиТворожные торты

Творожно-йогуртовый торт с апельсинами без выпечки

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Творожно-йогуртовый торт с апельсинами - отличный рецепт для тех, кто не любит долго возиться с тестом. Торт не требует выпечки, что делает его приготовление простым и легким. Для основы торта понадобится 1 готовый бисквитный корж.
Метки: йогурт творог торт творожный десерт
Творожно-йогуртовый торт с апельсинами без выпечки. Фотография рецепта

Для рецепта торта вам потребуется:

  • питьевой йогурт (без добавок) - 500 мл
  • творог - 200г
  • апельсин (среднего размера) - 2 шт.
  • сахар - 150г
  • желатин - 10г
  • пачка желе со вкусом «Апельсин»
  • бисквитный корж (готовый) - 1 шт.

Рецепт приготовления торта:

Творожно-йогуртовый торт с апельсинами без выпечки, Шаг 01

Желатин желательно подготовить заранее. Для этого нужно залить его водой комнатной температуры (не холодной, но и не горячей) и оставить на 20-30 минут для набухания. После того как желатин набухнет нагреть его на плите или в микроволновке до полного растворения, но не кипятить.

Творожно-йогуртовый торт с апельсинами без выпечки, Шаг 02

В подходящей емкости смешать йогурт, творог, сахарный песок, желатин и при помощи погружного блендера взбить до однородной консистенции и полного растворения сахара.

Творожно-йогуртовый торт с апельсинами без выпечки, Шаг 03

Теперь необходимо подготовить форму, в которой будет собирать торт (можно взять как разъемную форму для выпечки или любую подходящую по диаметру коржа емкость - кастрюлю, миску и т.п.). Обтянуть форму пищевой пленкой и выложить бисквитный корж.

Творожно-йогуртовый торт с апельсинами без выпечки, Шаг 04

Сверху на корж вылить приготовленную творожно-йогуртовую массу, поставить форму в холодильник минут на 40, может больше, до полного застывания первого слоя торта.

Творожно-йогуртовый торт с апельсинами без выпечки, Шаг 05

Апельсины очистить от кожуры, убрать белые пленки и нарезать кружками.

Творожно-йогуртовый торт с апельсинами без выпечки, Шаг 06

Можно вырезать филе из долек апельсина, но на это понадобится чуть больше времени. Апельсиновое желе растворить в 200 мл горячей кипяченой воды.

Творожно-йогуртовый торт с апельсинами без выпечки, Шаг 07

Достать форму из холодильника и на застывший творожно-йогуртовый слой выложить апельсины.

Творожно-йогуртовый торт с апельсинами без выпечки, Шаг 08

Сверху залить апельсины приготовленным апельсиновым желе. Отправить форму с тортом снова в холодильник на 2-3 часа для его полного застывания. Готовый полностью застывший торт извлечь из формы, убрать пищевую пленку и подавать к столу холодным. Торт отлично держит форму при комнатной температуре, не растекается и не «плывет». Такой творожно-йогуртовый торт станет отличным украшением как праздничного стола, так и простого домашнего чаепития.

2017-11-14

Творожно-йогуртовый торт с апельсинами без выпечки

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