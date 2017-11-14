Желатин желательно подготовить заранее. Для этого нужно залить его водой комнатной температуры (не холодной, но и не горячей) и оставить на 20-30 минут для набухания. После того как желатин набухнет нагреть его на плите или в микроволновке до полного растворения, но не кипятить.