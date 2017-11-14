Творожно-йогуртовый торт с апельсинами без выпечки
Для рецепта торта вам потребуется:
- питьевой йогурт (без добавок) - 500 мл
- творог - 200г
- апельсин (среднего размера) - 2 шт.
- сахар - 150г
- желатин - 10г
- пачка желе со вкусом «Апельсин»
- бисквитный корж (готовый) - 1 шт.
Рецепт приготовления торта:
Желатин желательно подготовить заранее. Для этого нужно залить его водой комнатной температуры (не холодной, но и не горячей) и оставить на 20-30 минут для набухания. После того как желатин набухнет нагреть его на плите или в микроволновке до полного растворения, но не кипятить.
В подходящей емкости смешать йогурт, творог, сахарный песок, желатин и при помощи погружного блендера взбить до однородной консистенции и полного растворения сахара.
Теперь необходимо подготовить форму, в которой будет собирать торт (можно взять как разъемную форму для выпечки или любую подходящую по диаметру коржа емкость - кастрюлю, миску и т.п.). Обтянуть форму пищевой пленкой и выложить бисквитный корж.
Сверху на корж вылить приготовленную творожно-йогуртовую массу, поставить форму в холодильник минут на 40, может больше, до полного застывания первого слоя торта.
Апельсины очистить от кожуры, убрать белые пленки и нарезать кружками.
Можно вырезать филе из долек апельсина, но на это понадобится чуть больше времени. Апельсиновое желе растворить в 200 мл горячей кипяченой воды.
Достать форму из холодильника и на застывший творожно-йогуртовый слой выложить апельсины.
Сверху залить апельсины приготовленным апельсиновым желе. Отправить форму с тортом снова в холодильник на 2-3 часа для его полного застывания. Готовый полностью застывший торт извлечь из формы, убрать пищевую пленку и подавать к столу холодным. Торт отлично держит форму при комнатной температуре, не растекается и не «плывет». Такой творожно-йогуртовый торт станет отличным украшением как праздничного стола, так и простого домашнего чаепития.
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