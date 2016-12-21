Творожный пирог
Для рецепта пирога вам потребуется:
- творог (жирность 18%) - 350г
- яйцо - 2 шт. (крупные)
- мука - 300г
- сахар - 300г
- ванилин - по вкусу
- разрыхлитель для теста - 20г
- сливочное масло (или маргарин для выпечки) - 150г.
Рецепт приготовления пирога:
В миску выложить творог, добавить яйца и перемешать. Подготовленный сахар поделить поровну, часть всыпать в творожную массу. Еще раз размешать все. Для аромата добавить ванилин и отставить чашку в сторону.
В другую миску всыпать разрыхлитель теста, смешать с мукой и сахаром. Масло заранее подержать в морозилке, и когда оно застынет, натереть в муку на крупной терке.
Перетереть руками муку с маслом до получения крошки.
Застелить пекарской бумагой форму для выпечки. Выложить половину сухой смеси на пергамент.
Вылить творожную массу следующим слоем.
Сверху равномерно распределить оставшуюся сухую массу.
Запекать творожный пирог в прогретой до 200С духовке около 25 минут. Творожный пирог готов. Приятного аппетита!
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