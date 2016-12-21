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Новинка 17.9.2020

Компот из красной рябины (без стерилизации)

Компот из красной рябины (без стерилизации)



Варенье из яблок


Комментарии (2)
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Кулинарные рецептыРецепты выпечкиТворожные пироги

Творожный пирог

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Творожный пирог можно приготовить буквально за 30-40 минут. Для оптимизации своих действий у плиты, заранее подготовьте продукты к выпечке. Например, масло для основы пирога должно быть хорошо охлажденным, поэтому примерно за 1 час до начала готовки, уберите его в холодильник. Творог для пирога лучше взять пожирнее, с ним творожный пирог получится вкуснее.
Творожный пирог. Фотография рецепта

Для рецепта пирога вам потребуется:

  • творог (жирность 18%) - 350г
  • яйцо - 2 шт. (крупные)
  • мука - 300г
  • сахар - 300г
  • ванилин - по вкусу
  • разрыхлитель для теста - 20г
  • сливочное масло (или маргарин для выпечки) - 150г.

Рецепт приготовления пирога:

Творожный пирог, Шаг 01

В миску выложить творог, добавить яйца и перемешать. Подготовленный сахар поделить поровну, часть всыпать в творожную массу. Еще раз размешать все. Для аромата добавить ванилин и отставить чашку в сторону.

Творожный пирог, Шаг 02

В другую миску всыпать разрыхлитель теста, смешать с мукой и сахаром. Масло заранее подержать в морозилке, и когда оно застынет, натереть в муку на крупной терке.

Творожный пирог, Шаг 03

Перетереть руками муку с маслом до получения крошки.

Творожный пирог, Шаг 04

Застелить пекарской бумагой форму для выпечки. Выложить половину сухой смеси на пергамент.

Творожный пирог, Шаг 05

Вылить творожную массу следующим слоем.

Творожный пирог, Шаг 06

Сверху равномерно распределить оставшуюся сухую массу.

Творожный пирог, Шаг 07

Запекать творожный пирог в прогретой до 200С духовке около 25 минут. Творожный пирог готов. Приятного аппетита!

2016-12-21

Творожный пирог

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средний балл: 4.17
голосов: 12

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Анна		 Ответить 2019-07-12 13:00:59
Хороший пирог, все получилось. Но очень много сахара, на мой вкус. Даже с учетом добавленной вишни пирог ОЧЕНЬ сладкий.

Admin		 Ответить 2019-07-18 15:29:34
Рады, что пирог получился. Дозировку сахара можно менять по своему вкусу.


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