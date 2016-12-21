Творожный пирог можно приготовить буквально за 30-40 минут. Для оптимизации своих действий у плиты, заранее подготовьте продукты к выпечке. Например, масло для основы пирога должно быть хорошо охлажденным, поэтому примерно за 1 час до начала готовки, уберите его в холодильник. Творог для пирога лучше взять пожирнее, с ним творожный пирог получится вкуснее.



