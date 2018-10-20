Этот простой и быстрый рецепт бутербродов с селедкой понравится многим хозяйкам. Всего несколько минут, и сытное угощение будет готово! Кроме малосольной селедки понадобятся сваренные вкрутую яйца и свежая зелень. И не поленитесь подсушить ломтики хлеба, прежде чем намазывать их селедочной массой.



