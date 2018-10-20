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Новинка 30.11.2020

Отрывной тыквенный пирог с корицей и сладкой глазурь

Отрывной тыквенный пирог с корицей и сладкой глазурь



Рецепты из тыквы


Комментарии (4)
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Быстрые бутерброды с селедкой

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Этот простой и быстрый рецепт бутербродов с селедкой понравится многим хозяйкам. Всего несколько минут, и сытное угощение будет готово! Кроме малосольной селедки понадобятся сваренные вкрутую яйца и свежая зелень. И не поленитесь подсушить ломтики хлеба, прежде чем намазывать их селедочной массой.
Метки: сельдь бутерброды
Быстрые бутерброды с селедкой. Фотография рецепта

Для рецепта бутербродов вам потребуется:

  • батон - 1 шт.
  • селедка слабосоленая - 1 шт.
  • листья салата
  • яйцо - 2 шт.
  • чеснок - 2 зубчика
  • зелень свежая - 1 пучок
  • майонез - 2 ст.л.

Рецепт приготовления бутербродов:

Быстрые бутерброды с селедкой, Шаг 01

Яйца вымыть, положить в холодную воду, дождаться, когда вода закипит и варить 10 минут. Переложить в холодную воду и дать им остыть. Очистить, нарезать мелко и переложить в миску.

Быстрые бутерброды с селедкой, Шаг 02

Селедку нужно выпотрошить, почистить, удалить кости.

Быстрые бутерброды с селедкой, Шаг 03

Филе сельди мелко порезать и отправить в миску с яйцами.

Быстрые бутерброды с селедкой, Шаг 04

Чеснок измельчить ножом. Зелень вымыть, хорошо встряхнуть ее, чтобы избавиться от лишней влаги, и мелко нашинковать. Для бутербродной селедочной пасты можно использовать любую зелень. Добавить зелень и чеснок в миску с яйцами и соленой селедкой.

Быстрые бутерброды с селедкой, Шаг 05

Заправить селедочную массу майонезом и перемешать.

Быстрые бутерброды с селедкой, Шаг 06

Батон порезать ломтиками. Подсушить батон в микроволновке 1-2 минуты. Если нет микроволновки, подсушить в духовке, прогретой на 180С, или на сухой (без масла) сковороде.

Быстрые бутерброды с селедкой, Шаг 07

Готовую селедочную смесь намазать на остывшие подсушенные ломтики батона. Быстрая закуска готова! Подавать бутерброды с селедкой сразу после приготовления. Приятного аппетита!

2018-10-20

Быстрые бутерброды с селедкой

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средний балл: 4.51
голосов: 81

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Елена		 Ответить 2018-10-22 16:44:12
Не надо измельчать чеснок. Достаточно им натереть подсушенный хлеб. Будет вкуснее.

Admin		 Ответить 2018-10-24 21:47:00
Можно и так, дело вкуса.

Алексей		 Ответить 2018-11-05 12:15:27
А сколько времени может храниться эта приготовленная смесь?

Admin		 Ответить 2018-11-06 11:30:05
В холодильнике не больше суток.


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