Быстрые бутерброды с селедкой
Для рецепта бутербродов вам потребуется:
- батон - 1 шт.
- селедка слабосоленая - 1 шт.
- листья салата
- яйцо - 2 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- зелень свежая - 1 пучок
- майонез - 2 ст.л.
Рецепт приготовления бутербродов:
Яйца вымыть, положить в холодную воду, дождаться, когда вода закипит и варить 10 минут. Переложить в холодную воду и дать им остыть. Очистить, нарезать мелко и переложить в миску.
Селедку нужно выпотрошить, почистить, удалить кости.
Филе сельди мелко порезать и отправить в миску с яйцами.
Чеснок измельчить ножом. Зелень вымыть, хорошо встряхнуть ее, чтобы избавиться от лишней влаги, и мелко нашинковать. Для бутербродной селедочной пасты можно использовать любую зелень. Добавить зелень и чеснок в миску с яйцами и соленой селедкой.
Заправить селедочную массу майонезом и перемешать.
Батон порезать ломтиками. Подсушить батон в микроволновке 1-2 минуты. Если нет микроволновки, подсушить в духовке, прогретой на 180С, или на сухой (без масла) сковороде.
Готовую селедочную смесь намазать на остывшие подсушенные ломтики батона. Быстрая закуска готова! Подавать бутерброды с селедкой сразу после приготовления. Приятного аппетита!
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|Елена
|Ответить 2018-10-22 16:44:12
|Не надо измельчать чеснок. Достаточно им натереть подсушенный хлеб. Будет вкуснее.
|Admin
|Ответить 2018-10-24 21:47:00
|Можно и так, дело вкуса.
|Алексей
|Ответить 2018-11-05 12:15:27
|А сколько времени может храниться эта приготовленная смесь?
|Admin
|Ответить 2018-11-06 11:30:05
|В холодильнике не больше суток.