Колбаски с брынзой, овощами и яйцами в горшочках
Для рецепта колбасок вам потребуется:
- брынза - 100г
- колбаски (сосиски, ветчина, кровянка, хамон) - 50-60г
- болгарский перец - 1/2 шт.
- томатный сок - 2-3 ст.л.
- яйцо - 2 шт.
Рецепт приготовления колбасок:
Продукты на одну порцию: 100г. брынзы, 50-60г. колбаски (сосиски, ветчина, кровянка, хамон или что найдется в холодильнике), 1/2 болгарского перца (у меня испечен и снята кожура, но можно и свежий, кому как), 2-3 ст.л. томатного сока (свежий помидор, кружочками или из банки) и 2 яиц. Дно смазываем маслом.
Укладываем слоями: брынза, колбаса, перец, томатный сок или помидор кружочками, яйца.
Не солим, так как брынза соленая и колбаса тоже.
Запекаем в разогретой духовке под крышкой 15-20 мин. или пока не схватятся яйца. Можно запечь и в МВ, на средней мощности (не забываем проткнуть желтки ножом, а то будет вам счастья) - у меня достаточно 5 мин.
подробный рецепт Veci на форуме
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