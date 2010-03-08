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Новинка 29.6.2020

Марокканский салат из моркови в пряном маринаде

Марокканский салат из моркови в пряном маринаде



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Колбаски с брынзой, овощами и яйцами в горшочках

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Колбаски с брынзой, овощами и яйцами в горшочках - блюдо болгарской кухни. Очень вкусное и сытное. Вместо колбасок можно взять ветчину, сосиски, кровянку или хамон. В рецепте дана дозировка на одну порцию.
Метки: брынза колбаса блюда в горшочках болгарская кухня
Колбаски с брынзой, овощами и яйцами в горшочках. Фотография рецепта

Для рецепта колбасок вам потребуется:

  • брынза - 100г
  • колбаски (сосиски, ветчина, кровянка, хамон) - 50-60г
  • болгарский перец - 1/2 шт.
  • томатный сок - 2-3 ст.л.
  • яйцо - 2 шт.

Рецепт приготовления колбасок:

Колбаски с брынзой, овощами и яйцами в горшочках, Шаг 01

Продукты на одну порцию: 100г. брынзы, 50-60г. колбаски (сосиски, ветчина, кровянка, хамон или что найдется в холодильнике), 1/2 болгарского перца (у меня испечен и снята кожура, но можно и свежий, кому как), 2-3 ст.л. томатного сока (свежий помидор, кружочками или из банки) и 2 яиц. Дно смазываем маслом.

Колбаски с брынзой, овощами и яйцами в горшочках, Шаг 02

Укладываем слоями: брынза, колбаса, перец, томатный сок или помидор кружочками, яйца.

Колбаски с брынзой, овощами и яйцами в горшочках, Шаг 03

Не солим, так как брынза соленая и колбаса тоже.

Колбаски с брынзой, овощами и яйцами в горшочках, Шаг 04

Запекаем в разогретой духовке под крышкой 15-20 мин. или пока не схватятся яйца. Можно запечь и в МВ, на средней мощности (не забываем проткнуть желтки ножом, а то будет вам счастья) - у меня достаточно 5 мин.

2010-03-08

подробный рецепт Veci на форуме

Колбаски с брынзой, овощами и яйцами в горшочках

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